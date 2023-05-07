Госдолг США стал угрозой для мировой экономики

США из-за рекордного госдолга могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением расходов — оба варианта угрожают мировой экономике, но Штаты не спешат как-то исправлять ситуацию, пишет The Economist.

Ситуация в США может оказаться разрушительной для мировых рынков. Дефолт подорвет доверие к самой важной финансовой системе мира, а серьезные сокращения бюджетных расходов спровоцируют глубокую рецессию, говорится в статье.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что отсутствие желания что-либо менять в своей экономической политике со стороны американских чиновников несет в себе колоссальные проблемы.

При этом изменения в экономической политике, скорее всего, произойдут в случае жесточайшего кризиса. Но тогда будут действительно драконовские сокращения расходов, которые спровоцируют тяжелую рецессию.