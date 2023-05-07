Кеннеди заявил, что Россия не может проиграть Украине

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, приходящийся родным племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, считает, что Россия не может себе позволить проиграть Украине.

«Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. Они не могут позволить проиграть эту войну. Это для них экзистенциальный вопрос. Они наращивают свои силы», — заявил Кеннеди в интервью каналу All-inPodcast.

По его мнению, Россия превосходит Украину в артиллерии. «И мы не можем восполнить Украине потери в артиллерийском вооружение, в этом мы проиграли», — отметил Кеннеди.

Он также уверен, что Киев и Вашингтон скрывают «катастрофические» потери украинских вооруженных сил.

Роберт Кеннеди-младший в апреле он подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года от Демократической партии.