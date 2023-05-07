Названы популярные для отдыха районы Алтая

Больше 1,5 миллиона человек каждый год выбирают для отдыха Чемальский и Майминский районы Республики Алтай, это более половины годового турпотока – в 2022 году в регион приехали 2,5 миллиона человек, сообщил министр туризма региона Эрчим Сарбашев.

Он объяснил, что такой выбор обусловлен наиболее развитой инфраструктурой и комфортным климатом на этих территориях, но добавил, что тенденция постепенно меняется.

«Все больше гостей отправляются дальше — вглубь региона. Например, Онгудайский район, где… прошел фестиваль «Чике-Таманская весна — когда цветет маральник», в прошлом году принял более 140 тыс. человек – на 15% больше, чем годом ранее. Такая тенденция характерна для большинства территорий», — написал Сарбашев в своем телеграм-канале.

Праздник прошел в урочище Кур-Кечу близ села Купчегень, наездники состязались в гладких скачках и древней игре кок-бору. Гости также увидели красочное театрализованное представление и выступление этнических коллективов, умельцы провели мастер-классы по народным промыслам.