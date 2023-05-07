ФСБ сорвала диверсию против «летающих радаров» А‑50

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 должны были стать целью атаки украинских диверсантов в Ивановской области, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«ФСБ совместно с МВД РФ пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой», — говорится в сообщении.

По информации ЦОС, атаковать предполагалось самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

«На территории России выявлена диверсионная группа, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины. Самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт А-32" из населенного пункта Блистова Черниговской области», — сказано в сообщении.

Пилот, а также члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), завербованные ГУР Министерства обороны Украины, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения, отметили в ЦОС.