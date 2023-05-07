Пригожину пообещали боеприпасы и вооружение для ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» получит боеприпасы и вооружение для продолжения боевых действий, сообщил основатель компании Евгений Пригожин.

«Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение <...>. Нам обещают дать боеприпасов и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения боевых действий, <...> на фланге будет все выставлено, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник», — цитирует Пригожина его пресс-служба.

По его словам, ЧВК дали возможность действовать в Артемовске, как считает нужным. «И нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с Министерством обороны», — отметил Пригожин.

Ранее он заявил, что 10 мая отведет свои подразделения из Артемовска в «в тыловые лагеря», чтобы там они смогли «зализать раны». Пригожин обвинил Минобороны в снарядном голоде из-за которого «Вагнер» несет большие потери.