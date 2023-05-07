Россия вернулась в 10‑ку крупнейших экономик мира

Россия впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, следует из данных Всемирного банка и национальных статистических служб.

По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место в мире по этому показателю, подсчитали РИА Новости. Последний раз страна входила в первую десятку в 2014 году — была девятой с ВВП в 2,05 триллиона долларов. В 2021-м она занимала 11-е место.

Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. На втором месте — Китай (17,94 триллиона), а тройку лидеров традиционно замкнула Япония (4,17 триллиона).

Германия осталась четвертой (4,07 триллиона), а пятую строчку занимает Индия (3,4 триллиона). Британия сохранила за собой шестое место (3,07 триллиона), Франция осталась седьмой (2,78 триллиона).

Девятой оказалась Канада (2,14 триллиона долларов), а Италия (2,01 триллиона) за год опустилась с восьмого на десятое место. При этом из десятки выпала Южная Корея, которая потеряла сразу три позиции и стала 13-й.