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Медведев предрек политическое падение Германии

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Фото: © Совет безопасност России

Германия из-за антироссийских санкций может надолго утратить свое политическое и экономическое влияние в Европе, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«После "убийственного" количества санкционных пакетов против России [немцам] приходится самим подсчитывать дикие убытки», — написал Медведев в своем телеграм-канале. Общий ущерб от кризиса на Украине для экономики ФРГ может достичь 300 миллиардов долларов.

Зампред Совбеза отметил, что Берлин скоро надолго потеряет экономическое и политическое лидерство в Европе «на радость» Лондону и Парижу, что, по словам политика, ознаменует «крах тех политических имбецилов», говоривших, что немцы легко проживут без России, а также конец их карьере.

Он также допустил, что в результате в Германии «возродятся мечты о четвертом рейхе и новом фюрере», тем более что вокруг ФРГ «сформировалась свора визгливых шавок, которые постоянно хотят жрать».

Среди таковых Медведев назвал Польшу и ее «прибалтийское охвостье». Он предупредил, что, если те не получат украинских земель, то «безжалостно загрызут своего престарелого вожака».

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Политика #Мир
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