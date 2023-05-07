Эксперт сообщил о наступлении момента для покупки валюты

Россияне могут приступать к покупке долларов и евро для летнего отпуска — их курсы сейчас нейтральны, посоветовал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«В ближайшее время ситуация на валютном рынке не будет стремительно меняться, как в предыдущие месяцы. Поэтому приобретать доллары и евро можно уже в настоящее время, так как текущие уровни курсов выглядят нейтрально», — сказал Естифеев РИА Новости.

По его прогнозу, в летние месяцы курс доллара будет находиться в диапазоне 77-82 рубля, евро — 84-90 рубля, а юаня — 11,15-11,8 рубля.

«Что касается юаней, то рост востребованности китайской валюты при внешнеторговых расчетах не распространяется на его популярность для проведения обычных платежей, в том числе туристических», — сказал Евстифеев.