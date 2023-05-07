Украинские беспилотники атаковали Крым и Севастополь

Минувшей ночью украинские войска запустили по Крыму и Севастополю не менее десяти беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе Пятого километра, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, никакие объекты в городе не пострадали. «Все службы продолжают контроль обстановки», — уточнил он.

Ранее над Крымом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2», никто при этом не пострадал.