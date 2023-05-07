Губернатор Никитин заявил, что Прилепин «родился в бронежилете»

Писатель Захар Прилепин успешно прооперирован и введен в медикаментозный сон для восстановления, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в

В Нижегородской области в субботу, 6 мая взорвали машину писателя Захара Прилепина. Его помощники погиб, сам он получил тяжелые ранения. Силовики задержали подозреваемого, он дал признательные показания.

«Операция прошла успешно, после операции Захар [Прилепин] приходил в себя, но сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться», — написал Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, нижегородские медики провели консультации с московскими федеральными центрами и сделали все возможное. «Провели диагностику, определили и провели необходимые мероприятия, оперативное вмешательство. В первую очередь, речь идет о фиксации переломов», — рассказал Никитин.

Губернатор добавил, что сегодняшний день — день памяти Святого Георгия — станет вторым днем рождения для Прилепина. «Он родился не в рубашке, а в бронежилете. Надо признать, что здесь Господь отвел», — отметил Никитин.