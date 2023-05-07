НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Губернатор Никитин заявил, что Прилепин «родился в бронежилете»

Источник:
Sibnet.ru
291 1
Писатель и общественный Захар Прилепин
Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Писатель Захар Прилепин успешно прооперирован и введен в медикаментозный сон для восстановления, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в

В Нижегородской области в субботу, 6 мая взорвали машину писателя Захара Прилепина. Его помощники погиб, сам он получил тяжелые ранения. Силовики задержали подозреваемого, он дал признательные показания.

«Операция прошла успешно, после операции Захар [Прилепин] приходил в себя, но сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться», — написал Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, нижегородские медики провели консультации с московскими федеральными центрами и сделали все возможное. «Провели диагностику, определили и провели необходимые мероприятия, оперативное вмешательство. В первую очередь, речь идет о фиксации переломов», — рассказал Никитин.

Губернатор добавил, что сегодняшний день — день памяти Святого Георгия — станет вторым днем рождения для Прилепина. «Он родился не в рубашке, а в бронежилете. Надо признать, что здесь Господь отвел», — отметил Никитин.

Еще по теме
ФСБ раскрыла убийство вице‑губернатора Санкт‑Петербурга
Уголовное дело за неприличный жест возбудили против Кортнева
Итальянский министр назвал виновных в побеге Артема Усса
Осужденный за «Зимнюю вишню» пожарный Генин отпущен из‑под стражи
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пропустить нельзя: в небе взойдет Кровавая Луна
Школьная задача по математике рассорила пользователей
Кремль оценил данные США о российских потерях
Описана реакция Путина на атаку беспилотников
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Tanatholog

Как мы любим причину со следствием менять местами.Выходить за спину выступающего со своим флагом-вот...

MuCbE

Как же так? Ведь ЕС так нуждался в трудовых цивилизованных мигрантах. Албанцев не гонят обратно, Африканцев...

pepelmetal

Так скоро и пинками погонят видимо достало их украинство)))

gena415

а почему выпускается? его что нельзя закрыть?