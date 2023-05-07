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Склады с порохом вспыхнули под Екатеринбургом

Источник:
Sibnet.ru
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Тушение пожара
Фото: © U.S. Department of Defense

Лесной пожар перекинулся на склад с порохом под Екатеринбургом, сообщили в экстренных службах Свердловской области.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате перехода лесного пожара произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара устанавливается», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Позднее экстренные службы уточнили, что в поселке Первомайский лесной пожар перешел на склад, где хранится порядка 15 тонн пороха. Также вблизи расположены еще 19 складов с порохом, добавили службы.

Жители поселка эвакуируются. В общей сложности предстоит вывезти в безопасное место порядка 400 человек.

По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня.

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