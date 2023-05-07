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Диетолог рассказала о вреде шашлыка

Источник:
Sibnet.ru
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Канцерогенные вещества образуются при сильном обжаривании мяса, например, у шашлыка, поэтому этот продукт вызывает риск развития рака, сказала Sibnet.ru нутрициолог, диетолог Ольга Деккер.

«При сильном обжаривании мяса могут образовываться канцерогенные вещества, такие как гликозиламин и ацетиламид. Они могут повышать риск развития рака у людей, которые употребляют такое мясо регулярно», — сказала диетолог.

Также шашлык трудно переваривается из-за превращения белков в нем в более сложные и тяжелоусваиваемые соединения. Это может привести к неудобствам в желудке и кишечнике, таким как запоры, диарея и вздутие.

Диетолог рекомендует готовить мясо при низких или средних температурах, чтобы сохранить его питательную ценность и избежать образования канцерогенных веществ.

При жарке мясо необходимо периодически переворачивать, чтобы оно равномерно прожарилось. Также можно использовать маринады на основе лимона, уксуса или йогурта, которые помогают смягчить мясо и снизить температуру приготовления.

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Жизнь #Еда
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Tanatholog

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MuCbE

Как же так? Ведь ЕС так нуждался в трудовых цивилизованных мигрантах. Албанцев не гонят обратно, Африканцев...

pepelmetal

Так скоро и пинками погонят видимо достало их украинство)))

gena415

а почему выпускается? его что нельзя закрыть?