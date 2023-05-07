Пригожин заявил о выполнении задачи «Бахмутская мясорубка»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения выполнили задачу в Артемовске (Бахмуте) по перемалыванию живой силы противника.

«Следует отметить, что операция "Бахмутская мясорубка" была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Свою задачу "Бахмутская мясорубка" полностью выполнила», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.

Он ранее сообщил о выводе «вагнеровцев» из Артемовска 10 мая. Основатель ЧВК объяснил это снарядным голодом и высокими потерями. На смену в город придут бойцы спецназа «Ахмат», сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Пригожина, около 95% территории Артемовска находится под контролем российских сил. «Оставшиеся 5% для так называемого развития успеха и похода "Красной Армии" дальше на Запад никакой роли не играют», — добавил он.

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Пригожин отметил, с ним никто не связался по вопросу нехватки боеприпасов. «А личный состав ЧВК "Вагнер" будет сохранен для следующих операций в интересах России», — сказал он.

Основатель «Вагнера» подчеркнул, что у него нет амбиций войти в историю как человек, «который взял Артемовск». «У меня есть амбиции принести пользу нашему народу и государству», — заключил он.