Кадыров отправил письмо Путину

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил официальное письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать поручение перебросить подразделения спецназа «Ахмат» в Артемовск.

«Прошу Вас дать поручения министру обороны Шойгу С. К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Золотову В. В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений "Ахмат" с других направлений и передачи им позиций ЧВК "Вагнер" в населенном пункте Артемовск и окрестностях», — говорится в обращении.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявил, что связывается с представителями Кадырова для осуществления передачи позиций в Артемовске. По его словам, это должно произойти 10 мая.

Глава Чечни подтвердил готовность бойцов «Ахмата» выдвигаться в город, который является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. За Артемовск уже несколько месяцев идут ожесточенные бои.