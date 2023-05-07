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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров отправил письмо Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил официальное письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать поручение перебросить подразделения спецназа «Ахмат» в Артемовск.

«Прошу Вас дать поручения министру обороны Шойгу С. К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Золотову В. В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений "Ахмат" с других направлений и передачи им позиций ЧВК "Вагнер" в населенном пункте Артемовск и окрестностях», — говорится в обращении.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявил, что связывается с представителями Кадырова для осуществления передачи позиций в Артемовске. По его словам, это должно произойти 10 мая.

Глава Чечни подтвердил готовность бойцов «Ахмата» выдвигаться в город, который является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. За Артемовск уже несколько месяцев идут ожесточенные бои.

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