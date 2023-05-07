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За какие растения на участке дачника могут оштрафовать

Источник:
Sibnet.ru
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Опасный сорняк борщевик
Опасный сорняк борщевик
Фото: Екатерина Кропочева / CC BY 4.0

Культивировать мак и коноплю без лицензии в России запрещено, так как эти растения могут служить сырьем для изготовления наркотических средств. Если на дачном участке обнаружат эти травы, владельца могут привлечь к ответственности, заявил юрист Владимир Комсолев.

«Законодательство напрямую запрещает оборот наркотических средств, это разрешено только медицинским организациям, имеющим соответствующую лицензию», — напомнил Комсолев в интервью радио Sputnik.

Дачникам также следует знать, что их могут оштрафовать за выращивание любых сельскохозяйственных культур на продажу. Ответственности нет, если урожай выращивается в личных целях.

«Но если вы планируете его продавать, то это запрещено правилами производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений», — отметил юрист.

В отдельных регионах России дачников обязали истреблять борщевик. Нарушителю, который позволяет опасному сорняку расти на участке, грозит штраф. Например, в Подмосковье это денежное взыскание может составить до 5 тысяч рублей.

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