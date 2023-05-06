Windows 11 получит виджеты рабочего стола

Microsoft планирует добавить в Windows 11 новую функцию — возможность закреплять виджеты на рабочем столе.

Разработчики рассчитывают, что эта возможность поможет повысить популярность виджетов среди пользователей операционной системы, пишет издание Windows Central со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что виджеты на рабочем столе в Windows 11 будут работать по аналогии с Windows 7, которая имела данную функцию. В дальнейшем Microsoft отказалась от ее развития из-за проблем с безопасностью.

Однако неизвестно, что когда Windows 11 получит расширенную поддержку виджетов. Пока такой опции в предварительных тестируемых сборках ОС нет.