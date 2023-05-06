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Астрономы обнаружили «звезду смерти»

Источник:
Sibnet.ru
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Международная команда астрономов впервые зафиксировала, как звезда пожирает планету. Катастрофа произошла на расстоянии около 13 тысяч световых лет от Земли.

Первое в истории наблюдений доказательство, что звезды могут поглощать свои планеты, ученые получили с помощью прибора Gemini South Adaptive Optics Imager, установленного в международной обсерватории Gemini, пишет Eurek Alert.

Наблюдаемая вспышка от процесса поглощения планеты звездой длилась примерно 100 дней. По оценке исследователей, поглощенная планета была примерно в десять раз массивнее Юпитера, а звезда в полтора раза превосходит массу Солнца.

Астрономы отмечают, что подобный сценарий примерно через 5 миллиардов лет развернется в нашей Солнечной системе. Согласно результатам моделирования, в своей предсмертной агонии Солнце поглотит Меркурий, Венеру и Землю.

Наблюдения подтвердили, что в конце своей жизни солнцеподобная звезда расширяется от ста до тысячи раз по сравнению с первоначальным размером. В конечном итоге она поглощает все планеты внутренней части своей системы.

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