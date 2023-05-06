Шепс установил рекорд зрительской любви в «Битве сильнейших»

Олег Шепс получил рекордную оценку от зрителей за все время проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Медиум после выхода шестой серии проекта сохраняет лидерство в турнирной таблице.

В шестом выпуске стали известны результаты зрительского голосования, в котором экстрасенсов оценивали по шкале от 1 до 10. Олег Шепс в среднем получил 9,5 балла. Это самая высшая оценка, которую экстрасенсы получали на шоу. Ранее больше всех получил Дмитрий Матвеев — 9,3 балла.

В следующем выпуске станут видны промежуточные результаты «Битвы сильнейших», поскольку все тройки экстрасенсов прошли одинаковое количество испытаний. Лидерами по-прежнему остаются Олег и Александр Шепсы, Виктория Райдос и Дмитрий Матвеев.

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» — новый проект, где соревнуются финалисты и победители разных сезонов «Битвы экстрасенсов». С помощью жеребьевки девять участников делят на тройки, и каждый выпуск новая тройка проходит испытание. Оценки по 10-бальной шкале выставляют наблюдатели, другие экстрасенсы и зрители.