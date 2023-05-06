Задержан подозреваемый в покушении на Прилепина

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанному около 30 лет, он зарегистрирован на территории Нижегородской области. По приметам он совпадает с описанием постороннего мужчины, которого на протяжении двух дней видели вблизи дома Прилепина в деревне Пионерское, а позднее возле машины писателя.

Кроме этого, полицейские разыскивают как минимум еще одного мужчину, который накануне был замечен рядом с деревней на автомобиле без номеров. По предварительным данным, под днище машины Прилепина было заложено самодельное взрывное устройство.

6 мая автомобиль Audi Q7, в салоне которого находился Захар Прилепин, взорвался на трассе в Нижегородской области. Врачи госпитализировали писателя с ранением обеих ног. Водитель машины погиб на месте.