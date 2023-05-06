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Пандемия коронавируса официально завершилась

Источник:
«Коммерсантъ»
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Всемирная организация здравоохранения официально объявила об окончании пандемии коронавируса.

Режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции в мировом здравоохранении завершается, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он уточнил, что с 2020 года от коронавирусной инфекции официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. По его словам, речь идет как минимум о 20 миллионах погибших.

Чрезвычайная ситуация в связи с быстрым распространением коронавируса в мире была объявлена 30 января 2020 года. ВОЗ официально объявила о пандемии 11 марта того же года.

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Жизнь #Здоровье
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