Пандемия коронавируса официально завершилась

Всемирная организация здравоохранения официально объявила об окончании пандемии коронавируса.

Режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции в мировом здравоохранении завершается, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он уточнил, что с 2020 года от коронавирусной инфекции официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. По его словам, речь идет как минимум о 20 миллионах погибших.

Чрезвычайная ситуация в связи с быстрым распространением коронавируса в мире была объявлена 30 января 2020 года. ВОЗ официально объявила о пандемии 11 марта того же года.