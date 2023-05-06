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Карл III коронован на царство

Источник:
The Guardian
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Король Великобритании Карл III коронован на царство, в ходе торжественной церемонии он получил знаки королевской власти.

Церемония проходила в Вестминстерском аббатстве, на ней присутствовали порядка 3 тысяч гостей. Службу провел архиепископ Кентерберийский. Это первая за 70 лет церемония коронации, которая проходит в стране.

корона короля Великобритании
корона короля Великобритании
Фото: © royal.uk

В свои 74 года Карл III стал самым возрастным коронованным монархом в истории страны. Ему вручили армиллы (королевские браслеты), золотой шарф, королевское кольцо, а также державу, скипетр и корону Святого Эдуарда, которую водрузили на его голову.

После церемонии, которая завершилась провозглашением лозунга: «Боже, храни короля!», в Лондоне прозвучал оружейный салют.

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Политика #Мир
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