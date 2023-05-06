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Силы ПВО сбили над Крымом баллистические ракеты

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы ПВО сбили над Крымом две баллистические ракеты, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Ракетный комплекс «Гром-2»
Ракетный комплекс «Гром-2»
Фото: spoilt.exile from Kiev, Ukraine / CC BY-SA 2.0

По словам Аксенова, ракеты были запущены украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2». «Разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.

Ракетный комплекс «Гром-2» представляет собой мобильную пусковую установку для ракет «земля-земля» на шасси грузового автомобиля высокой проходимости. Впервые он был представлен в 2013 году.

Согласно открытым данным, дальность поражения комплекса составляет от 50 до 500 километров — в зависимости от типа ракеты. При этом масса ракеты может достигать трех тонн. Установки выпускаются на заводе «Южмаш».

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