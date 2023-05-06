Силы ПВО сбили над Крымом баллистические ракеты

Российские силы ПВО сбили над Крымом две баллистические ракеты, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По словам Аксенова, ракеты были запущены украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2». «Разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.

Ракетный комплекс «Гром-2» представляет собой мобильную пусковую установку для ракет «земля-земля» на шасси грузового автомобиля высокой проходимости. Впервые он был представлен в 2013 году.

Согласно открытым данным, дальность поражения комплекса составляет от 50 до 500 километров — в зависимости от типа ракеты. При этом масса ракеты может достигать трех тонн. Установки выпускаются на заводе «Южмаш».