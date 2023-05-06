Опубликовано фото с места взрыва автомобиля Прилепина

После подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина транспортное средство оказалось разорванным пополам, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ. Ведомство также опубликовало фото с места происшествия.

На дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 сантиметров и диаметром более 1,5 метров. По предварительным данным, взрывное устройство разместили под днищем автомобиля. Мощность составила более 2 килограммов в тротиловом эквиваленте.

место взрыва автомобиля Прилепина Фото: © пресс-служба СК РФ

Водитель писателя погиб, сам Прилепин получил ранения и в настоящее время находится в больнице. По данным МВД, других пострадавших нет.

Автомобиль Прилепина был подорван в поселке Пионерский Нижегородской области, писатель находился там по семейным делам. Ранее он вернулся с территории Луганской и Донецкой народных республик.

2 апреля 2023 года в результате взрыва в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). По версии следствия, организаторами покушения стали спецслужбы Украины и их агентура в России.