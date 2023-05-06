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Российским сенаторам предъявили заочное обвинение

Источник:
Sibnet.ru
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Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение 170 сенаторам Совета федерации — их обвиняют в причастности к «нарушению территориальной целостности страны».

«СБУ сообщила о подозрении и предъявлении обвинения всем российским сенаторам, поддержавшим присоединение к РФ временно оккупированных регионов Украины»,— сообщается в телеграм-канале СБУ.

Украинское ведомство расценило как «посягательство на территориальную целостность Украины» голосование в Совфеде по ратификации договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Согласно украинскому законодательству, в качестве наказания российским сенаторам может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

Tanatholog

Как мы любим причину со следствием менять местами.Выходить за спину выступающего со своим флагом-вот...

ball-n-wall

У французов вообще всё окутано тайной..

pepelmetal

Так скоро и пинками погонят видимо достало их украинство)))

Tanatholog

До чего инфантильные у нас соседи.Они взрослеть будут или так и останутся на уровне подростков, страдающих...