Российским сенаторам предъявили заочное обвинение

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение 170 сенаторам Совета федерации — их обвиняют в причастности к «нарушению территориальной целостности страны».

«СБУ сообщила о подозрении и предъявлении обвинения всем российским сенаторам, поддержавшим присоединение к РФ временно оккупированных регионов Украины»,— сообщается в телеграм-канале СБУ.

Украинское ведомство расценило как «посягательство на территориальную целостность Украины» голосование в Совфеде по ратификации договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Согласно украинскому законодательству, в качестве наказания российским сенаторам может грозить до 15 лет лишения свободы.