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Сбербанк открыл первое отделение в Крыму

Источник:
ТАСС
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Сбербанк открыл в Ялте первое региональное отделение на территории Крымского полуострова.

«Это новые возможности для физических и юридических лиц. Для граждан РФ, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи», — сказал в ходе церемонии открытия глава Крыма Сергей Аксенов.

Модульный офис установлен в центре города, рядом с обновленной Советской площадью. Зампред председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов уточнил, что модульная конструкция здания офиса была изготовлена в Омске и доставлена в Крым за несколько дней.

«Дальше мы будем открывать наши новые отделения во всех крупных городах Крыма. Первое отделение после этого офиса мы планируем открыть буквально через несколько дней в Севастополе», — отметил Кузнецов.

Сбербанк в январе объявил, что начинает работу в Крыму. На сегодня на полуострове уже установлено 30 банкоматов банка. К курортному сезону их количество увеличится. Также банк планирует открыть региональные отделения в Симферополе и Севастополе.

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