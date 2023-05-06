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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Школьница сгорела при пожаре в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Уголовное дело возбуждено после гибели на пожаре в Татарском районе Новосибирской области восьмилетней девочки, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Пожар в частном доме произошел днем 5 мая, во время тушения в одном из помещений было обнаружено тело ребенка без признаков насильственной смерти, отмечается в сообщении ведомства.

Тело погибшей направлено в морг для проведения судмедэкспертизы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина возгорания деревянной постройки.

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