Школьница сгорела при пожаре в Новосибирской области

Уголовное дело возбуждено после гибели на пожаре в Татарском районе Новосибирской области восьмилетней девочки, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Пожар в частном доме произошел днем 5 мая, во время тушения в одном из помещений было обнаружено тело ребенка без признаков насильственной смерти, отмечается в сообщении ведомства.
Тело погибшей направлено в морг для проведения судмедэкспертизы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина возгорания деревянной постройки.