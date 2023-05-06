Чеченский спецназ готов занять позиции в Артемовске

Подразделения спецназа «Ахмат» готовы занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Чеченский лидер прокомментировал заявление основателя ЧВК Евгения Пригожина о планах подразделения покинуть город.

«Да, если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и "Ахмат"», — написал Кадыров.

При этом он уточнил, что ему хотелось бы, чтобы оставшиеся два километра города были забраны не ценой жизни воинов, а результатом взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов выполнить приказ.

«Интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте. И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были все мы, каждый боец, каждый командир, каждый российский патриот», — добавил Кадыров.

Ранее Пригожин сообщил, что до 9 мая подразделения «Вагнера» будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем покинут город, чтобы восстановиться. По его словам, такое решение связано с нехваткой боеприпасов и высокими потерями.