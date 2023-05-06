Российские силы начали штурм «дороги жизни» ВСУ

Ударные части ЧВК «Вагнер» начали массированный штурм «дороги жизни» — магистрали между Артемовском и городом Часов Яр, по которой осуществляется снабжение ВСУ.

Российские штурмовые отряды атаковали трассу возле поселка Хромово, передает телеграм-канал «Военкоры Русской весны». Если российским силам удастся прорваться в этом районе, украинские военные потеряют оставшиеся дороги, по которым осуществляется снабжение ВСУ.

Также в Артемовске активизировалась российская артиллерия. В юго-западной части города ЧВК «Вагнер» пытаются прорвать оборону украинских боевиков севернее и северо-восточнее Индустриального колледжа.

В северной части российские силы проводят атаки в направлении улиц Медведева и Воинов Интернационалистов. Накануне российские штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска.