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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы начали штурм «дороги жизни» ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Ударные части ЧВК «Вагнер» начали массированный штурм «дороги жизни» — магистрали между Артемовском и городом Часов Яр, по которой осуществляется снабжение ВСУ.

Российские штурмовые отряды атаковали трассу возле поселка Хромово, передает телеграм-канал «Военкоры Русской весны». Если российским силам удастся прорваться в этом районе, украинские военные потеряют оставшиеся дороги, по которым осуществляется снабжение ВСУ.

Также в Артемовске активизировалась российская артиллерия. В юго-западной части города ЧВК «Вагнер» пытаются прорвать оборону украинских боевиков севернее и северо-восточнее Индустриального колледжа.

В северной части российские силы проводят атаки в направлении улиц Медведева и Воинов Интернационалистов. Накануне российские штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска.

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