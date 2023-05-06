Евросоюз избавится от украинских беженцев

Брюссель нашел способ избавиться от украинских беженцев — он предложил европейским государствам мотивировать их возвращение на Украину дополнительными социальными выплатами.

Недавно ЕС опубликовал доклад, в котором европейским странам предлагается несколько стратегий, которых следует придерживаться в работе с украинскими беженцами, пишет газета Irish Examiner.

Одна из разработанных ЕС стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения — украинских мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой.

Беженцы, кому удалось найти работу или начать обучение, смогут получить вид на жительство. Кроме этого, Брюссель намерен разработать программу по реинтеграции украинцев совместно с Киевом.