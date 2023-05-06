ТНТ представил телепрограмму на 8 и 9 мая

Премьеры и марафоны сериалов покажут на ТНТ в праздничные выходные, 8 и 9 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

8 мая на ТНТ пройдет марафон сериала «Полярный» с 7.00 до 20.00 покажут весь первый сезон, в потом еще две серии второго сезона.

После «Полярного», в 21.00, состоится премьера двух первых эпизодов нового сериала «Неприличные деньги» с Константином Хабенским, Ксенией Раппопорт, Федором Бондарчуком и Павлом Деревянко в главных ролях.

«Неприличные деньги» — сериал про бизнес в 90-е. Главный герой — обычные преподаватель института, который неожиданно для себя становятся владельцем первого в родном городке секс-шопа.

9 мая зрители ТНТ с утра смогут нон-стопом смотреть сериалы «СашаТаня». С утра и после дневного перерыва на канале пройдет марафон сериала «Ольга».

Среди премьер ТНТ 9 мая — историческая драма «Нюрнберг» (в 15.00) и военно-историческая биографическая лента «Девятаев» (в 21.00).