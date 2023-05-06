Свитер с фамилией Овечкина больше всего продавался в НХЛ

Свитер с фамилией капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стал самым продаваемыми в период регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23.

Джерси с фамилией Овечкина второй сезон подряд — самые популярные среди болельщиков, по данным ESPN.

Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» стал вторым среди игроков НХЛ по продажам футболок, а звезда «Бостон Брюинз» Дэвид Пастрнак — третьим.

В этом сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф турнира. Овечкин участвовал в 74 матчах, забросил 42 шайбы и сделал 33 результативные передачи.

Сейчас на счету форварда 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы.