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Главные конкуренты столкнутся в шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Александр Шепс, Дмитрий Матвеев и Влад Череватый пройдут испытания в шестом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших».

По итогам предыдущих испытаний выявились лидеры «Битвы сильнейших». Это Александр Шепс и Дмитрий Матвеев. Оба экстрасенса блестяще проходят испытания, получают высокие оценки наблюдателей и зрителей.

Влад Череватый, который скорее из-за склонности к конфликтам оказался на дне турнирной таблицы, тоже не собирается сдавать позиции. Но все же основное соревнование должно развернуться между Шепсом и Матвеевым.

Выпуск с испытанием для Шепса, Матвеева и Череватого покажут в субботу, 6 мая, в 19.30 на канале ТНТ.

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