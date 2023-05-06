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Наставники «Голоса 11» выбрали первых полуфиналистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из проекта «Голос»

Четыре участника от каждой команды прошли в полуфинал 11-го сезона «Голоса» после первого этапа поединков, еще двух артистов от выбывания спасли наставники-конкуренты.

По правилам поединков в «Голосе», наставники делят команды на тройки. Музыканты поют сольные песни, а потом наставник выбирает одного, кто проходит в полуфинал.

В первом этапе поединков выступили по одной тройке от каждой команды. В полуфинал прошли Виктория Соломахина (команда Полины Гагариной), Маргарита Багдасарян (команда Владимира Преснякова), Николай Щерба (команда Антона Беляева) и Павел Зибров (команда Басты).

Также во время поединков выбывших участников могут спасти другие наставники. В выпуске от 5 мая была спасена Людмила Серебрякова из команды Преснякова. Ей предложили место в командах Баста и Гагарина, певица перешла к наставнику рэперу.

Певицу из команды Басты Ирину Сыщикову пожелали спасти все наставники:  Антон Беляев, Владимир Пресняков и Полина Гагарина. Сыщикова сказала, что помнит о словах Беляева на «Слепых прослушиваниях» и выбрала его команду. 

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