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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров пообещал, что Россия делом ответит на атаку Кремля

Источник:
ТАСС
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Россия ответит на атаку дронов на Кремль не разговорами, а действиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, это явно был враждебный акт, «совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы».

«Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много — есть такая пословица: "Русские долго запрягают" и так далее», — цитирует ТАСС Лаврова.

Лавров обратил внимание на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет.

«Ну, наверное, этим все сказано», — заключил глава МИД России.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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