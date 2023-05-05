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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль отказался комментировать заявления Пригожина

Источник:
ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о планах вывести своих бойцов из Артемовска.

Пригожин ранее заявил, что до 9 мая подразделения «Вагнера» будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны». Он обвинил Минобороны в нехватке боеприпасов для ЧВК

«Да, разумеется, мы видели его [заявление Пригожина] в средствах массовой информации, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции», — цитирует ТАСС Пескова.

Пригожин отметил, что подразделения «Вагнера» передадут свои позиции в Артемовске российской армии.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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