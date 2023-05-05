«Ашан» и Metro заявили о планах остаться в России

Торговые сети «Ашан» и Metro продолжают деятельность в России и не планируют изменений, заявили в пресс-службах компаний.

«"Ашан Ритейл Россия" продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы. <…> Ашан в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании», — заявили «Известиям» в компании.

Там отметили, что планов по открытию новых магазинов нет, все действующие магазины продолжают свою работу. Есть планы по расширению ассортимента продукции, уточнили в «Ашан Ритейл Россия»

В Metro подчеркнули, что сохраняют операционную деятельность в стране. В пресс-службе добавили, что в приоритетах на 2023 год усиление стратегического бизнеса, расширение ассортимента, сервисов и дальнейшая диджитализация.

Кроме того, планируется «расширять географию присутствия Metro за счет открытия магазинов под франшизой «Фасоль» в новых для компании регионах».