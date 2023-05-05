«Калашников» начал поставку нового камуфляжа в армию

Компания «Триада-ТКО», входящая в состав концерна «Калашников», начала поставки в российскую армию всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0), сообщила пресс-служба концерна.

«ООО "Триада-ТКО" начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования в адрес заказчика. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек», — говорится в сообщении.

В состав комплекта входят нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.

ВКПО 3.0 разработан компанией совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, уточнили в «Калашникове».