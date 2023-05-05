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Психологи назвали привлекательную для мужчин женскую позу

Источник:
Sibnet.ru
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Секс
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прогиб в спине у женщин привлекает мужчин и вызывает ревность у женщин, выяснили психологи из Университета Британской Колумбии.

По словам автора, подобная поза естественная для спаривания среди самок млекопитающих стала компонентом успешного размножения. Хотя поза с таким прогибом в пояснице в основном наблюдается у животных, некоторые исследователи предположили, что она развивалась как часть ухаживаний и среди людей.

Исследователи установили, что мужчин очаровывает выгнутая спина женщины. Реакцию проверяли с помощью реалистичных компьютерных 3D-моделей женского тела с немного отличающимися углами изгиба спины. А вот женщинами эта поза воспринимается как сигнал конкуренции за партнера.

В будущем авторы повторят исследование с использованием реальных фотографий для подтверждения результатов.

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