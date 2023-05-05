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Сериал «Земский доктор» вернется на ТВ с новыми сериями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Премьера новых серий «Земского доктора» состоится спустя восемь лет после событий в последнем сезоне, сообщила пресс-служба канала «Россия».

Сериал «Земский доктор» вышел в 2010 году. Главная героиня — талантливый хирург Ольга Самойлова, которая после личной трагедии из столицы переезжает в провинциальную больницу, где начинает работать и заново строить свою жизнь.

Всего вышло пять сезонов с 2010 по 2014 годы. Спустя восемь лет проект вернется на экраны с теми же героями.

В новом сезоне, который получил название «Земский доктор. Восемь лет спустя», Самойлова по-прежнему живет в провинции и работает в больнице. На этот раз из личных проблем — отношения с подрастающим сыном и его отцом, а также с уже взрослыми приемной и родной дочерьми.

Кроме этого в новом сезоне выяснятся новые подробности трагического ДТП, в котором 10 лет назад погиб муж Ольги. Опасное расследование прошлого поставит под угрозу семью героини.

Премьера сериала «Земский доктор» состоится 15 мая в 21.20 на телеканале «Россия».

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