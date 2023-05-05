Пригожин заявил о выходе «Вагнера» из Артемовска 10 мая

Подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске (Бахмуте) российской армии, чтобы «зализать раны» в тыловых лагерях, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«С 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут», — цитирует Пригожина его пресс-служба. По его словам, до 9 мая подразделения «Вагнера» будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы «зализать раны».

«Прошу начальника Генштаба подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК "Вагнер" на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям министерства обороны», — говорится в обращении Пригожина.

Он ранее потребовал от министерства обороны России боеприпасы. «Из-за отсутствия боеприпасов наши потери растут с геометрической прогрессией с каждым днем», — заявил Пригожин.