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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пригожин заявил о выходе «Вагнера» из Артемовска 10 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске (Бахмуте) российской армии, чтобы «зализать раны» в тыловых лагерях, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«С 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут», — цитирует Пригожина его пресс-служба. По его словам, до 9 мая подразделения «Вагнера» будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы «зализать раны».

«Прошу начальника Генштаба подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК "Вагнер" на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям министерства обороны», — говорится в обращении Пригожина.

Он ранее потребовал от министерства обороны России боеприпасы. «Из-за отсутствия боеприпасов наши потери растут с геометрической прогрессией с каждым днем», — заявил Пригожин.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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