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Повар раскритиковал маринад для шашлыка с укусом

Источник:
Sibnet.ru
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Популярный в народе маринад на основе уксуса делает мясо резиновым и портит шашлык, сообщил Sibnet.ru повар Дмитрий Ознобишин.

«Использовать уксус для маринования любого мяса строго нежелательно. Это огромная ошибка, которую совершают очень и очень многие еще со времен СССР», — сказал повар.

По его словам, уксус смягчает только верхнюю часть мяса, при этом сам шашлык получится «резиновым». Кроме того, это полностью лишает мясо вкуса.

Шашлык мариновали с уксусом в советское время, потому что тогда наблюдался дефицит хорошего мяса и вариантов для маринада. Уксус смягчал жесткое мясо, поэтому этот рецепт был востребован. Сейчас уксус предлагается заменить киви, он также размягчает волокна мяса. Но в советское время купить киви было сложно.

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