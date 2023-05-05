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Модернизированная с учетом СВО техника пройдет на параде 9 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Российский танк Т-90М «Прорыв»
Российский танк Т-90М «Прорыв»
Фото: Тухачевский / CC BY-SA 4.0
Боевая техника специальной военной операции (СВО) составит основу парадных расчетов, которые 9 мая пройдут в России. Не обойдется парад и без новинок.

В Москве и других городах зрители увидят танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82. Эти машины будут представлены в модернизированной с учетом СВО комплектации.

«Обширная номенклатура техники доработана с учетом опыта СВО: танки, самоходные артиллерийские установки. Самое главное — модернизация ведется непрерывно по результатам боев. Например, танки Т-72Б3М усовершенствуются, наверное, каждый месяц», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Среди наиболее важных изменений Т-72Б3М — замена мягкой бронезащиты на стальные коробы, увеличение количества блоков динамической защиты, установка нового лазерного дальномера и прицела. После обновления танк стал сопоставим по огневым возможностям с новейшими образцами.

Модернизированная БМП-3М
Модернизированная БМП-3М
Фото: © Антон Тушин/Ростех

Т-90М — самый современный серийный танк российской армии. В ходе модернизации он получил улучшенную пушку и более мощный дизельный двигатель. На машине установлена автоматизированная система управления огнем «Калина» и дистанционно управляемый зенитный пулемет «Корд-МТ».

Обновленную БМП-3 отличает усиленная защита и повышенные огневые возможности. Она получила дополнительные бронированные экраны и элементы динамической защиты.

Новинки

Одним из самых ярких участников парада станет зенитная ракетная система C-350 «Витязь». Она способны перехватывать не только самолеты и вертолеты, но и баллистические ракеты. «Витязь» ближе к системам средней дальности, но в то же время может прикрывать особо важные объекты. Ее преимущество — высокая мобильность.

Впервые на параде будут представлены два новейших бронеавтомобиля. З-СТС «Ахмат» обязан своим появлением СВО. Конструкторам надо было в максимально сжатые сроки разработать недорогой, максимально простой в производстве, но маневренный и защищенный автомобиль для перевозки военнослужащих.

Зенитная ракетная система C-350 «Витязь»
Зенитная ракетная система C-350 «Витязь»
Фото: Zumlik / CC BY-SA 3.0

«Ахмат» выполнен на трехосном полноприводном шасси «КамАЗ-5350» с колесной формулой 6Х6. Главная особенность — отсутствие сложного в производстве несущего кузова. Бронекапсула, в которой могут разместиться 10 военнослужащих, устанавливается на раму.

Другая новинка — бронеавтомобиль АМН-590951 «ВПК-Урал». Машина построена на двухосном шасси грузового автомобиля «Урал». Он рассчитан на перевозку в бронекапсуле девяти военнослужащих в полной боевой выкладке. Башенка машины оборудована 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд».

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