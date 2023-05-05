Более 60% новосибирцев объедаются после фитнеса

Новосибирцы готовы активно заниматься спортом ради того, чтобы привести себя в форму к лету, но не могут ограничиться в еде, сообщается в результатах опроса СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие»

Две трети опрошенных (67%) любят заниматься спортом или фитнесом, но не привыкли дисциплинировать себя в еде. Чтобы привести фигуру в форму, лишь каждый шестой с удовольствием занимается спортом и питается правильно. Есть и такие, кто предпочитает правильно питаться без физических нагрузок.

Более двух третей респондентов, желающих хорошо выглядеть в теплый сезон, готовы пересмотреть отношение к питанию. 38% респондентов заявили, что уже начали контролировать прием пищи, из них 28% – с помощью диет. Самой популярной оказалась низкоуглеводная.

Каждый пятый отметил, что всегда придерживается правильного питания, а 17% планируют начать контролировать рацион с понедельника. Порядка четверти новосибирцев привыкли питаться без каких-либо ограничений.