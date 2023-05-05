Осталось семь банков с работающими за границей картами UnionPay

Только семь российских банков имеют работающие за границей карты UnionPay, и то принимают их не везде.
Речь идет о картах Почта Банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, «Солидарности», Примсоцбанка, «Русского стандарта» и ВБРР. Но и они принимаются не везде, «проходимость» зависит от эмитента, приводят «Известия» слова финансовых экспертов.
После попадания под блокирующие рестрикции со стороны США эмитировать UnionPay перестали в МТС-банке и «Уралсибе».
Банки «Санкт-Петербург», «Приморье» и «Зенит» продолжают выдавать клиентам карты UnionPay, но ими невозможно расплатиться за границей.
За границей сейчас можно платить с помощью карты «Мир», там, где их принимают. Или можно оформить карту иностранного банка.