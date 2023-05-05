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Осталось семь банков с работающими за границей картами UnionPay

Источник:
«Известия»
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Карта UnionPay
Карта UnionPay
Фото: © пресс-служба Россельхозбанка

Только семь российских банков имеют работающие за границей карты UnionPay, и то принимают их не везде.

Речь идет о картах Почта Банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, «Солидарности», Примсоцбанка, «Русского стандарта» и ВБРР. Но и они принимаются не везде, «проходимость» зависит от эмитента, приводят «Известия» слова финансовых экспертов.

После попадания под блокирующие рестрикции со стороны США эмитировать UnionPay перестали в МТС-банке и «Уралсибе».

Банки «Санкт-Петербург», «Приморье» и «Зенит» продолжают выдавать клиентам карты UnionPay, но ими невозможно расплатиться за границей.

За границей сейчас можно платить с помощью карты «Мир», там, где их принимают. Или можно оформить карту иностранного банка.

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Экономика #Деньги
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mosquito__2010

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ball-n-wall

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cre

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