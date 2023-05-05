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Обнаружены следы взрывов первых звезд Вселенной

Источник:
ТАСС
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Взрыв сверхновой звезды
Взрыв сверхновой звезды
Фото: Pablo Carlos Budassi / CC BY-SA 4.0

Международная группа астрофизиков впервые обнаружила в древнейших галактиках следы существования первых звезд, сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

«Нам впервые удалось обнаружить в очень далеких от нас облаках газа химические следы сверхновых, возникших в результате взрывов первых звезд Вселенной», — цитирует ТАСС научного сотрудника Парижской обсерватории Андреа Саккарди.

По его словам, обнаружены свидетельства существования сразу трех подобных событий. «Их дальнейшее изучение приблизит нас к раскрытию природы первых светил мироздания», — отметил Саккарди.

Древние звезды были совершенно не похожи на современные светила. Их недра не содержали элементов тяжелее водорода и гелия. Из-за этого их размеры были ничем не ограничены, и их масса могла превышать солнечную в несколько сотен раз.


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