Обнаружены следы взрывов первых звезд Вселенной

Международная группа астрофизиков впервые обнаружила в древнейших галактиках следы существования первых звезд, сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

«Нам впервые удалось обнаружить в очень далеких от нас облаках газа химические следы сверхновых, возникших в результате взрывов первых звезд Вселенной», — цитирует ТАСС научного сотрудника Парижской обсерватории Андреа Саккарди.

По его словам, обнаружены свидетельства существования сразу трех подобных событий. «Их дальнейшее изучение приблизит нас к раскрытию природы первых светил мироздания», — отметил Саккарди.

Древние звезды были совершенно не похожи на современные светила. Их недра не содержали элементов тяжелее водорода и гелия. Из-за этого их размеры были ничем не ограничены, и их масса могла превышать солнечную в несколько сотен раз.