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Штрафы для электросамокатов сочли недостаточными

Источник:
Sibnet.ru
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Штрафы для водителей электросамокатов должны быть повышены в 10 раз, заявил сенатор Артем Шейкин.

По данным сенатора, сейчас электросамокатчика можно максимально оштрафовать на 1,5 тысячи, что не соответствует современным реалиям.

«Возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливалась данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз», — сказал Шейкин РИА Новости.

Электросамокаты, а также другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) получили официальный статус с 1 марта 2023 года. К ним применяют штрафы по статьям 12.29 КоАП (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом) и 12.30 КоАП (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, повлекшее создание помех либо причинение легкого или среднего вреда здоровью). Сумма — от 500 до 1,5 тысячи рублей.

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