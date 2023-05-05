СПЧ предложил приравнять Telegram‑каналы к СМИ

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выступил с предложением проанализировать деятельность Telegram-каналов и, при выявлении нарушений, задуматься о введении их в законодательное поле.

Фадеев рассказал «ТАСС», что в настоящее время Telegram-каналы находятся в вольном поле, в отличие от СМИ, не подчиняются законодательным требованиям и не несут ответственность за свои действия. Он добавил, что многие Telegram-каналы не отличаются от традиционных СМИ и что такое положение дел несколько раздражает.

Ранее Фадеев высказывался о закрытии онлайн-энциклопедии «Википедия» из-за содержащихся в ней искажений политических и исторических фактов, но отмечал, что перед этим нужно создать ее альтернативу.