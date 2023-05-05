Лунное затмение 5 мая подсветит проблемы в отношениях

Лунное затмение, которое состоится 5 мая, поможет разобраться с проблемами отношений, считает астролог Василиса Володина.

«Лунное затмение в Скорпионе не простое, но дает шанс осознать образ действия, который мешает строить отношения, получать удовольствие от близости и зарабатывать», — написала Володина в телеграм-канале.

Астролог посоветовала в день затмения обращать внимание на события, которые вызывают раздражение. Именно через раздражение, по словам Володиной, будет пробиваться суть проблемы.

«Если из-за пустячных носков на диване в паре разгорается ссора, значит дело не в носках. Может, один из партнеров ощущает, что им пренебрегают? А другой — что давят и манипулируют?» — привела пример раздражительных событий Володина.

Полутеневое лунное затмение произойдет 5 мая 2023 года с 18.14 до 22.31 по московскому времени.