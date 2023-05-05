НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Праздник Оракул 18+

Лунное затмение 5 мая подсветит проблемы в отношениях

Источник:
Sibnet.ru
277 0
Ссора
Фото: © Sibnet.ru

Лунное затмение, которое состоится 5 мая, поможет разобраться с проблемами отношений, считает астролог Василиса Володина.

«Лунное затмение в Скорпионе не простое, но дает шанс осознать образ действия, который мешает строить отношения, получать удовольствие от близости и зарабатывать», — написала Володина в телеграм-канале.

Астролог посоветовала в день затмения обращать внимание на события, которые вызывают раздражение. Именно через раздражение, по словам Володиной, будет пробиваться суть проблемы.

«Если из-за пустячных носков на диване в паре разгорается ссора, значит дело не в носках. Может, один из партнеров ощущает, что им пренебрегают? А другой — что давят и манипулируют?» — привела пример раздражительных событий Володина.

Полутеневое лунное затмение произойдет 5 мая 2023 года с 18.14 до 22.31 по московскому времени.

Еще по теме
Глоба предсказал революцию Украине после лунного затмения 5 мая
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Назван самый успешный инвестор из знаков Зодиака
Три, девять и 40 дней: что едят на поминках
смотреть все
Отношения #Оракул
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (0)
Картина дня
Макрон вернется к практике звонков Путину
ПВО Украины сбили над Киевом собственный Bayraktar
Штрафы для электросамокатов сочли недостаточными
Осталось семь банков с работающими за границей картами UnionPay
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Киевский режим обречен на погибель в любых сложившихся условиях ибо деструкция основанная на преступлениях...

Tanatholog

Как мы любим причину со следствием менять местами.Выходить за спину выступающего со своим флагом-вот...

ball-n-wall

У французов вообще всё окутано тайной..

cre

Осталось заставить орла напасть на 3-метровую цель.