Украина подготовила 10 тысяч операторов дронов

Украина подготовила 10 тысяч операторов беспилотников, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА: 10 тысяч пилотов обучили за это время в рамках программы "Армия дронов"», — сообщил Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, будет подготовлено 60 рот операторов ударных дронов.

На финансирование правительственного проекта «Армия дронов» по производству и применению беспилотников собрали 325 миллионов долларов из разных стран мира, добавил Федоров.