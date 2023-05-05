НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина подготовила 10 тысяч операторов дронов

Источник:
Sibnet.ru
476 4

Украина подготовила 10 тысяч операторов беспилотников, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА: 10 тысяч пилотов обучили за это время в рамках программы "Армия дронов"», — сообщил Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, будет подготовлено 60 рот операторов ударных дронов.

На финансирование правительственного проекта «Армия дронов» по производству и применению беспилотников собрали 325 миллионов долларов из разных стран мира, добавил Федоров.

Тема: Военная операция на Украине
Пентагон сообщил о передаче Киеву более $35,7 млрд с начала СВО
МИД предупредил о печальных последствиях наступления для Киева
Патрушев рассказал о планах США на Украину
Кремль оценил данные США о российских потерях
смотреть все
Оборона #Армия #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Киевский режим обречен на погибель в любых сложившихся условиях ибо деструкция основанная на преступлениях...

Tanatholog

Как мы любим причину со следствием менять местами.Выходить за спину выступающего со своим флагом-вот...

ball-n-wall

У французов вообще всё окутано тайной..

cre

Осталось заставить орла напасть на 3-метровую цель.