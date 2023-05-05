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Фильм «Наводнение» по рассказу Замятина вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Наводнение» режиссера Ивана И. Твердовского рассказывает о тяжелой судьбе удочеренной девочки. Картина снята по одноименному рассказу Евгения Замятина, но действие сюжета перенесено в наши дни.

По сюжету, осиротевшую девочку Аню усыновляет ее тетя София. Женщина вместе с мужем Тимофеем работают тренерами по плаванью. Аню тоже отдают в секцию по плаванию и вместе с командой готовят к зимним сборам.

Жизнь героини не налаживается. Тетя Софья подозревает, что ее муж Тимофей заглядывается на падчерицу, а в команде над Аней издеваются.

Главные роли в фильме «Наводнение» исполнили Анна Слю, Софья Шидловская, Максим Щеголев, Влад Прохоров, Екатерина Стеблина, Наталья Павленкова, Владимир Майзингер.

Фильм «Наводнение» доступен в Wink с пятницы, 5 мая.

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